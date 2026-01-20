Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Pasukan TNI Evakuasi 2 Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaruang, Menembus Hutan dan Tebing

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |15:54 WIB
Momen Pasukan TNI Evakuasi 2 Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaruang, Menembus Hutan dan Tebing
Pasukan TNI Temukan 2 Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaruang
A
A
A

PANGKEP- Prajurit TNI dari Kodam XIV/Hasanuddin berhasil menemukan dua korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang jatuh di wilayah pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).  Pasukan TNI AD dan Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban.

Operasi pencarian dilaksanakan di medan pegunungan yang terjal, kawasan hutan lebat, serta dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak menentu.

‘’Prajurit TNI AD yang tergabung dalam Tim SAR gabungan dan masyarakat berhasil menemukan satu korban berjenis kelamin laki-laki,’’ ujar Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Agung Saptoadi, Selasa (20/1/2026).

Penemuan tersebut kata Agung dilakukan melalui penyisiran jalur-jalur ekstrem dan area yang sulit dijangkau dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan personel.

‘’Tim SAR Kodam XIV/Hasanuddin bersama Tim SAR gabungan dan masyarakat  kembali menemukan satu korban berjenis kelamin perempuan di kawasan Gunung Bulusaraung saat memasuki hari kedua pencarian,’’ kata Agung.

Penemuan korban kedua ini merupakan hasil penyisiran intensif di medan pegunungan yang terjal dan rawan.

 

Halaman:
1 2
      
