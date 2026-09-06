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Pesawat Latih Jatuh di Persawahan Blora, Dua Orang Terluka

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |17:02 WIB
Pesawat Latih Jatuh di Persawahan Blora, Dua Orang Terluka
Pesawat latih jatuh di Blora, Jawa Tengah (Foto: Ist)
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BLORA - Pesawat latih jenis Fixed Wing Sky Ranger jatuh di persawahan Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Minggu (6/9/2026). Dua orang terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat.

Video amatir yang diduga memperlihatkan pesawat jatuh dan terbakar di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Blora, viral di media sosial.

Warga kemudian berdatangan dan menyaksikan lokasi kejadian karena penasaran setelah video pesawat jatuh tersebut viral di media sosial.

Salah satunya Jimin, warga Japah, yang datang karena penasaran ingin mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pesawat yang jatuh merupakan pesawat latih yang membawa dua orang.

"Saya datang pengen tahu, ada pesawat jatuh," ujarnya.

Pantauan di lapangan, dua orang tersebut diduga selamat. Keduanya hanya mengalami luka dan mendapat perawatan di puskesmas terdekat.

Saat ini, polisi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat latih tersebut. Pesawat diduga mengalami kerusakan di bagian mesin.

(Arief Setyadi )

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