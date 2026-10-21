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Jet Tempur Prancis Jatuh saat Latihan, Pilot Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |15:13 WIB
Jet Tempur Prancis Jatuh saat Latihan, Pilot Tewas
Jet tempur Prancis (Foto: Anadolu)
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JAKARTA — Jet tempur Mirage 2000D milik Angkatan Udara Prancis jatuh saat menjalani penerbangan latihan di wilayah timur laut Prancis. Pilot tewas, sementara navigator yang turut berada di dalamnya dilaporkan masih hilang.

Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis mengonfirmasi insiden tersebut pada Rabu (21/10/2026) melansir Anadolu. Dikutip dari BFMTV, pesawat yang beroperasi dari Pangkalan Udara Nancy-Ochey itu jatuh pada Selasa malam di wilayah Meurthe-et Moselle, dekat Kota Nancy.

Pesawat tersebut membawa dua awak, yakni seorang pilot dan seorang navigator. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.35 waktu setempat atau 21.35 GMT, di kawasan antara Desa Rogeville, Domèvre-en-Haye, dan Tremblecourt, sebelah utara Nancy.

Wali Kota Pont-à-Mousson, Henry Lemoine, mengatakan, personel kepolisian dan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menangani insiden tersebut.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosial, Lemoine menyebut puing-puing pesawat telah ditemukan menggunakan drone. Namun, pihak berwenang belum memberikan keterangan lebih lanjut karena operasi darurat masih berlangsung.

Pusat koordinasi krisis juga telah didirikan di Rogeville. Sementara itu, pemerintah daerah memperingatkan adanya kemungkinan gangguan lalu lintas di kawasan sekitar lokasi kecelakaan. Penyelidikan yudisial juga dibuka untuk mengungkap kronologi serta menentukan penyebab jatuhnya jet tempur tersebut.

(Arief Setyadi )

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