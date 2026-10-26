Kemarau Panjang dan Karhutla Landa Indonesia, Kemenag Ajak Umat Islam Salat Istisqa

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) merilis Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa untuk merespons ancaman kekeringan, krisis air, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Edaran yang ditetapkan pada Jumat (23/10/2026) tersebut mengimbau umat Islam di daerah terdampak untuk menggelar salat Istisqa, sekaligus memperkuat aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menjelaskan, edaran ini diterbitkan sebagai panduan resmi bagi jajaran Kemenag dan masyarakat dalam memohon diturunkannya hujan.

“Imbauan ini kami tujukan kepada Kantor Wilayah Kemenag, KUA, penyuluh agama, hingga pengurus masjid dan majelis taklim di seluruh Indonesia,” ujar Abu Rokhmad, dikutip Minggu (25/10/2026).

Menurut Abu Rokhmad, salat Istisqa merupakan bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon hujan kepada Allah SWT. Namun, langkah spiritual tersebut harus berjalan berdampingan dengan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan dan mencegah bencana.

“Melalui pelaksanaan salat Istisqa, kami mengajak umat untuk memperbanyak istigfar, bersedekah, menghemat penggunaan air, menjaga kelestarian lingkungan, serta ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

Edaran tersebut juga memuat panduan waktu dan tempat pelaksanaan ibadah. Salat Istisqa dianjurkan digelar pada pagi hari—setelah matahari terbit dan meninggi hingga sebelum waktu Zuhur. Pelaksanaannya juga dapat disesuaikan pada waktu lain, termasuk seusai salat Jumat. Lapangan atau tempat terbuka menjadi lokasi prioritas, meski masjid atau tempat layak lainnya dapat digunakan jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan.

Pengurus masjid maupun penyelenggara diimbau mengumumkan jadwal pelaksanaan beberapa hari sebelumnya agar masyarakat dapat bersiap. Salat Istisqa dilaksanakan sebanyak dua rakaat secara berjemaah tanpa azan dan ikamah, serta dilengkapi khutbah, istigfar, dan doa sesuai tata cara dalam panduan edaran.