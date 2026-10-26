Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemarau Panjang dan Karhutla Landa Indonesia, Kemenag Ajak Umat Islam Salat Istisqa

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |00:05 WIB
Kemarau Panjang dan Karhutla Landa Indonesia, Kemenag Ajak Umat Islam Salat Istisqa
Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad.
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) merilis Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa untuk merespons ancaman kekeringan, krisis air, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Edaran yang ditetapkan pada Jumat (23/10/2026) tersebut mengimbau umat Islam di daerah terdampak untuk menggelar salat Istisqa, sekaligus memperkuat aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menjelaskan, edaran ini diterbitkan sebagai panduan resmi bagi jajaran Kemenag dan masyarakat dalam memohon diturunkannya hujan.

“Imbauan ini kami tujukan kepada Kantor Wilayah Kemenag, KUA, penyuluh agama, hingga pengurus masjid dan majelis taklim di seluruh Indonesia,” ujar Abu Rokhmad, dikutip Minggu (25/10/2026).

Menurut Abu Rokhmad, salat Istisqa merupakan bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon hujan kepada Allah SWT. Namun, langkah spiritual tersebut harus berjalan berdampingan dengan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan dan mencegah bencana.

“Melalui pelaksanaan salat Istisqa, kami mengajak umat untuk memperbanyak istigfar, bersedekah, menghemat penggunaan air, menjaga kelestarian lingkungan, serta ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

Edaran tersebut juga memuat panduan waktu dan tempat pelaksanaan ibadah. Salat Istisqa dianjurkan digelar pada pagi hari—setelah matahari terbit dan meninggi hingga sebelum waktu Zuhur. Pelaksanaannya juga dapat disesuaikan pada waktu lain, termasuk seusai salat Jumat. Lapangan atau tempat terbuka menjadi lokasi prioritas, meski masjid atau tempat layak lainnya dapat digunakan jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan.

Pengurus masjid maupun penyelenggara diimbau mengumumkan jadwal pelaksanaan beberapa hari sebelumnya agar masyarakat dapat bersiap. Salat Istisqa dilaksanakan sebanyak dua rakaat secara berjemaah tanpa azan dan ikamah, serta dilengkapi khutbah, istigfar, dan doa sesuai tata cara dalam panduan edaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/613/3250003//pemerintah-Wk0v_large.jpg
Menag Ajak Sehari Sepekan ASN Kerja Pakai Sarung dan Peci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/65/3249875//ilustrasi-ASql_large.jpg
HGN 2026, Pemerintah Bakal Tingkatkan Kompetensi Guru Madrasah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249768//pemerintah-SdcT_large.jpg
Jaga Tradisi Keilmuan Islam, Pemerintah Naikkan Anggaran Dosen Ma’had Aly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248984//digital-VqzE_large.jpg
Eks Sekjen Kemenag Tekankan Pentingnya Teknologi Digital di Madrasah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248946//pemerintah-jDHA_large.jpg
Istana: Indeks Kerukunan Umat Beragama Tertinggi Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/337/3247167//pemerintah-TwZ9_large.jpg
Dorong Kemandirian Pesantren, Menag: Membentuk Karakter dan Kedalaman Spiritual!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement