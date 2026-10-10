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Dorong Kemandirian Pesantren, Menag: Membentuk Karakter dan Kedalaman Spiritual!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |22:01 WIB
Dorong Kemandirian Pesantren, Menag: Membentuk Karakter dan Kedalaman Spiritual!
Menteri Agama Nasaruddin Umar
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JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta agar mutu pendidikan pesantren di Indonesia diperkuat dan ditingkatkan. Pasalnya, pesantren memiliki kekhasan dalam sistem pendidikan yang memadukan penguasaan ilmu pengetahuan dengan pembentukan karakter dan kedalaman spiritual.

Nasaruddin menjelaskan, bahwa keunggulan pendidikan pesantren terletak pada metodologi pembelajaran yang tidak semata mengandalkan kemampuan intelektual. Tradisi pesantren juga mengajarkan santri untuk mengasah intuisi, melakukan kontemplasi (tafakkur), serta menjalankan penyucian jiwa (tazkiyah) sebagai bagian dari proses menuntut ilmu.

"Di pondok pesantren, tazkiyah dulu baru ta'lim (penerimaan ilmu),’’ ujar Nasaruddin saat mengunjungi Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (10/10/2026).

‘’Pembelajarannya bukan hanya deduksi akal, tetapi ada intuisi, kontemplasi, dan tazkiyah. Hal itulah yang mendatangkan keberkahan sehingga melahirkan tingkat kedalaman spiritual haqqun yaqin," lanjutnya.

Nasaruddin menaruh harapan besar terhadap penguatan kelembagaan pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Kehadiran unit tersebut diharapkan semakin memperkuat dukungan pemerintah dalam memajukan ekosistem pesantren, baik dari aspek pendidikan, kemandirian, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Melalui Ditjen Pontren ini, kita berharap agar Kemenag terus bisa lebih mengangkat martabat dan memajukan pondok pesantren di Indonesia, termasuk pesantren Al Yasini,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Al Yasini, Nanik Asnawati, memaparkan berbagai capaian pesantren yang berdiri sejak 1940 dan kini mengasuh 4.561 santri, terutama dalam penguatan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan unit usaha produktif untuk menopang pendidikan serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

Selain mengembangkan usaha produktif, Al Yasini juga mengelola wakaf uang dan dana abadi berbasis syariah untuk menopang keberlanjutan pengabdian pesantren. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

 

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