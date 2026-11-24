Menag Nasaruddin Minta Santri Kuasai Teknologi Robot dan AI

JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, penguasaan sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan madrasah. Prestasi madrasah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan berbasis keagamaan mampu bersaing dan berprestasi.

“Madrasah maupun pesantren tidak boleh tertinggal dalam penguasaan STEM,” ujar Nasaruddin saat membuka Sarasehan Guru Nasional bertema Transformasi Pembelajaran STEM dan Coding AI untuk Indonesia Emas, Selasa (24/11/2026).

“Kita sudah melihat buktinya melalui berbagai pameran dan eksibisi robot yang diikuti madrasah. Ini menunjukkan bahwa madrasah juga berkembang dalam bidang sains dan teknologi,” lanjutnya.

Dia menyebut Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia sebagai salah satu lembaga yang konsisten menunjukkan prestasi dalam dua dekade terakhir. Prestasi madrasah juga terlihat dalam peringkat sekolah menengah terbaik di Jakarta. Ia menyebut sejumlah madrasah menempati posisi teratas dalam daftar 10 sekolah terbaik di ibu kota.

“MAN 4 menempati urutan pertama dalam daftar 10 SLTA terbaik di Jakarta. Madrasah juga menempati peringkat satu, dua, tiga, empat, dan tujuh. Jadi, lima dari 10 sekolah terbaik tersebut didominasi madrasah. Selebihnya merupakan sekolah-sekolah lain,” ujarnya.

Nasaruddin juga menyampaikan bahwa salah satu keunggulan madrasah terletak pada kemampuannya menghadirkan pendidikan berkualitas dengan biaya yang relatif terjangkau. Dia juga membandingkan biaya pendidikan MAN Insan Cendekia dengan sejumlah institusi pendidikan lain yang membutuhkan biaya lebih besar.