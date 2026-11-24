Namanya Tak Masuk Daftar Usulan Cawapres, Ini Kata Dasco

Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad .

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait namanya yang tidak masuk dalam daftar usulan calon wakil presiden (cawapres) yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI.

Diketahui, nama Dasco sebelumnya banyak didukung oleh tokoh hingga kader internal Partai Gerindra sendiri. Dia menegaskan bahwa sejak awal ia tidak memosisikan diri untuk mengikuti kontestasi bursa pencalonan wakil presiden tersebut.

"Sebenarnya kan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk ikut dalam bursa cawapres," kata Dasco saat menjawab pertanyaan awak media, Senin (23/11/2026).

Kendati demikian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu tetap menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas berbagai dukungan yang sempat mengalir kepadanya dari sejumlah kalangan.

"Tapi kemudian ini ada dukungan-dukungan yang kemudian datang, dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi, maupun beberapa pengamat dan tokoh politik yang mendukung saya," ujarnya.

Dasco kembali menekankan pentingnya menghormati hak prerogatif Presiden serta menanti mekanisme konstitusional berikutnya di parlemen.

"Sudah saya sampaikan bahwa kewenangan untuk mengajukan calon itu ada pada Presiden. Dan kita harus ikuti itu dan kita menunggu proses selanjutnya," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.