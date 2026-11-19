Dasco Diisukan Jadi Cawapres, Begini Respons Puan Maharani

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat bicara ihwal beredarnya nama wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang disebut berpeluang menjadi Wakil Presiden (Wapres), pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Puan memilih tak mau berspekulasi terlebih dahulu ihwal nama calon Wapres yang akan diusulkan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penuh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jangan berandai-andai terkait dengan Wapres, itu hak prerogatif presiden," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan kembali, bahwa dirinya enggan berspekulasi soal nama yang akan diusulkan Presiden untuk mengisi kursi orang nomor dua di Republik ini.

“Nama yang diusulkan oleh Presiden tentu saja kita dukung karena ini merupakan hak prerogatif Presiden,” pungkasnya.