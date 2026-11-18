Dukungan untuk Dasco Jadi Cawapres Pendamping Prabowo Menguat

JAKARTA – Puluhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Tak hanya di tingkat DPD, ratusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai tersebut juga menyuarakan dukungan serupa.

Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat Andre Rosiade menyebut Dasco merupakan kader yang loyal dan selama ini berperan besar dalam membesarkan Gerindra serta mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden.

"Kami, DPD Gerindra Sumatera Barat dan juga DPC Gerindra yang ada di seluruh wilayah Sumatera Barat, memberikan dukungan penuh kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Andre beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menilai Dasco memiliki kapasitas untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan. Posisi Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI disebut menjadi salah satu pertimbangan utama di balik dukungan tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PP GP Al-Washliyah Aminullah Siagian menyatakan bahwa Dasco memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

"Kepemimpinan nasional membutuhkan lebih dari sekadar popularitas. Dibutuhkan kapasitas, pengalaman, kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik, serta pemahaman yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan. Kami melihat sejumlah modal tersebut ada pada diri Prof. Sufmi Dasco Ahmad," ujar Aminullah di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, pengalaman Dasco dalam komunikasi dan koordinasi politik menjadi salah satu keunggulan penting. Posisi strategis yang diembannya di lembaga legislatif menuntut kemampuan mengelola perbedaan pandangan, membangun komunikasi lintas kekuatan politik, serta mencari titik temu dalam proses pengambilan keputusan nasional.