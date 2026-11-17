Ini Kriteria Wapres Pendamping Prabowo Versi Golkar: Chemistry Kuat hingga Legitimasi Hukum

JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, membeberkan tiga kriteria utama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kriteria ini disampaikan di tengah proses pengisian kekosongan kursi wakil presiden pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Doli, kriteria pertama yang mutlak dimiliki calon pendamping Prabowo adalah chemistry atau kecocokan yang sangat kuat dengan Kepala Negara. Keselarasan tersebut dinilai penting agar roda pemerintahan berjalan solid tanpa potensi perpecahan di internal pimpinan nasional.

“Apa chemistry yang sangat kuat itu? Satu, visinya sama, misinya sama, paradigma berpikir dan pengambilan keputusannya sama, serta tidak berpotensi berkhianat. Jadi, orangnya harus loyal dan punya dedikasi yang cukup,” kata Doli dalam program Rakyat Bersuara, Selasa (17/11/2026).

Kriteria kedua, lanjut Doli, figur tersebut harus merupakan seorang pemecah masalah atau problem solver. Kehadiran wakil presiden baru diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi Presiden Prabowo sebagai partner kerja yang cakap mengeksekusi berbagai kebijakan dan mengatasi persoalan strategis bangsa.

Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintahan ke depan mencakup sektor ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, hingga kemandirian energi. Karena itu, dibutuhkan sosok yang memiliki kapasitas eksekusi serta kemampuan mengoordinasikan seluruh potensi yang ada, termasuk di jajaran kabinet.

“Kita menginginkan energi tambahan ini membuat Pak Prabowo punya partner yang bisa mengeksekusi dan mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, seperti masalah ekonomi, hukum, pemberantasan korupsi, ketahanan dan kemandirian pangan, serta kemandirian energi,” ujarnya.