Viral Video Sejoli Mesum di Taman, Satpol PP Cari Identitas Pelaku

BANGKALAN – Viral video yang memperlihatkan sejoli diduga melakukan tindakan tidak senonoh di Taman Rekreasi Kota (TRK) Bangkalan, Jawa Timur, menjadi sorotan warga. Aksi tersebut diduga terjadi di area publik pada siang hari.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Petugas juga meminta keterangan sejumlah pemilik warung di sekitar taman guna mencari informasi mengenai dua orang yang terekam dalam video tersebut.

"Berdasarkan laporan yang kami terima dari masyarakat adanya kegiatan mesum di lokasi tersebut,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bangkalan Hasbullah, Senin (16/11/2026).

Satpol PP hingga kini masih menelusuri identitas kedua orang dalam video tersebut. Petugas juga berupaya mencari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar taman untuk mengetahui lebih lanjut peristiwa itu.

“Kalau memang nanti terbukti, kami akan proses sesuai aturan yang ada. Akan kami bawa ke kantor Satpol PP untuk kami mintai keterangan," ujarnya.