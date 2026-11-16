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Viral Suara Ledakan Hebat Terdengar di Cilandak Jaksel, Marinir TNI AL Buka Suara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |18:48 WIB
Viral Suara Ledakan Hebat Terdengar di Cilandak Jaksel, Marinir TNI AL Buka Suara
Pasukan Marinir TNI AL/Okezone
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JAKARTA - Viral di media sosial suara ledakan di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin (16/11/2026). Suara tersebut bersumber dari acara HUT ke-81 Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Kesatrian Marinir Hartono.

Peristiwa ini diunggah dalam akun Threads @apprellyyanv. Terlihat dalam video yang diunggah, pengambilan gambar dilakukan oleh seseorang yang berada di sebuah gedung. Sementara itu dari kejauhan tampak adanya kepulan asap putih di salah satu lokasi.

Kadispen Korps Marinir (Kormar) TNI Angkatan Laut, Kolonel Marinir Rana Karyana menjelaskan, konten yang beredar di media sosial tersebut merupakan rangkaian kegiatan Tasyakuran untuk Bangsa dan Negara.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT Ke-81 Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.

“Suara ledakan yang terdengar dalam video tersebut merupakan bagian dari demonstrasi kemampuan prajurit Korps Marinir sebagai wujud profesionalisme, kesiapsiagaan, serta keterampilan prajurit yang terus diasah dalam mendukung pelaksanaan tugas,” ujarnya.

 

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