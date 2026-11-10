Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Pabrik Baja Turki Tewaskan Setidaknya 16 Orang, Belasan Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:57 WIB
Ledakan Pabrik Baja Turki Tewaskan Setidaknya 16 Orang, Belasan Luka-Luka
Ilustrasi.
A
A
A

ANKARA - Sebuah ledakan di pabrik baja di wilayah barat Turki menewaskan setidaknya 16 orang dan melukai 13 orang lainnya. Ledakan tersebut terjadi pada Senin, (9/11/2026) pukul 11.46 waktu setempat di pabrik HABAS di Aliaga, yang terletak sekitar 60 km (37 mil) di sebelah utara Izmir, sebuah kota di pesisir Laut Aegea, Turki bagian barat.

Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan penyelidikan dan melaporkan bahwa dua orang yang terluka berada dalam kondisi serius.

Gubernur Izmir menyatakan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh jatuhnya derek gantung (overhead crane) ke dalam tungku industri besar saat ketel uap sedang diganti.

Wali Kota Izmir, Cemil Tugay, mengatakan bahwa jumlah pasti korban tewas dan terluka baru akan diketahui setelah puing-puing dibersihkan.

Seorang saksi mata, Deniz Ulker, menuturkan bahwa ledakan tersebut terasa seperti “gempa bumi”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ledakan Pabrik Ledakan Turki
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/18/3252442//tiga_negara_bentuk_aliansi_pertahanan-xNQo_large.jpg
Tiga Negara Bentuk Aliansi Pertahanan, Turki Siap Dukung Arab Saudi dan Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/338/3252438//kasus_ledakan-9Nze_large.jpg
Ledakan Tabung Gas di Kebon Jeruk Rusak 9 Rumah, Sejumlah Warga Jadi Korban 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/338/3251293//ledakan_gas-balS_large.jpg
Tabung Gas 3 Kg Meledak di Duren Sawit, Rumah Hancur dan Satu Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/338/3250953//korban_ledakan_pasar_cimanggis-8G9I_large.jpg
Korban Ledakan Pasar Cimanggis Meninggal Usai 10 Hari Dirawat, Alami Luka Bakar 90%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/18/3249415//indonesia_dan_tiga_negara_menandatangani_nota_kesepahaman_badr_di_doha_qatar-OL4G_large.jpg
Indonesia, Qatar, Pakistan, dan Turki Tandatangani Perjanjian Pertahanan MoU Badr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/338/3249405//puing_puing_ledakan_pasar_cimanggis_tangsel-AYCu_large.jpg
Polisi Tunggu Hasil Laboratorium Forensik Soal Penyebab Ledakan di Ciputat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement