Ledakan Pabrik Baja Turki Tewaskan Setidaknya 16 Orang, Belasan Luka-Luka

ANKARA - Sebuah ledakan di pabrik baja di wilayah barat Turki menewaskan setidaknya 16 orang dan melukai 13 orang lainnya. Ledakan tersebut terjadi pada Senin, (9/11/2026) pukul 11.46 waktu setempat di pabrik HABAS di Aliaga, yang terletak sekitar 60 km (37 mil) di sebelah utara Izmir, sebuah kota di pesisir Laut Aegea, Turki bagian barat.

Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan penyelidikan dan melaporkan bahwa dua orang yang terluka berada dalam kondisi serius.

Gubernur Izmir menyatakan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh jatuhnya derek gantung (overhead crane) ke dalam tungku industri besar saat ketel uap sedang diganti.

Wali Kota Izmir, Cemil Tugay, mengatakan bahwa jumlah pasti korban tewas dan terluka baru akan diketahui setelah puing-puing dibersihkan.

Seorang saksi mata, Deniz Ulker, menuturkan bahwa ledakan tersebut terasa seperti “gempa bumi”.