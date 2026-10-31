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Tabung Gas 3 Kg Meledak di Duren Sawit, Rumah Hancur dan Satu Orang Jadi Korban

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |14:10 WIB
Tabung Gas 3 Kg Meledak di Duren Sawit, Rumah Hancur dan Satu Orang Jadi Korban
Ledakan Gas (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ledakan tabung gas elpiji 3 kilogram menghancurkan sebuah rumah warga di Jalan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat 30 Oktober 2026. Akibat kejadian tersebut, satu dari dua penghuni rumah mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Ledakan tersebut sempat mengejutkan warga sekitar. Dua perempuan yang berada di dalam rumah kemudian dievakuasi oleh warga. Salah satu korban mengalami luka bakar serius sehingga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Akibat ledakan, kondisi rumah mengalami kerusakan parah. Sejumlah bagian bangunan, seperti jendela depan, plafon, dan genteng, tampak rusak.

"Warga sempat melihat ada kobaran api setelah ledakan, api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar dengan menyiramkan air," kata pengurus RT, Ardi, Sabtu (31/10/2026).

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Topik Artikel :
Ledakan Duren Sawit gas meledak
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