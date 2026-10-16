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BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis Bukan SPPG

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |17:55 WIB
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis Bukan SPPG
Ledakan di Pasar Cimanggis (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, bangunan yang mengalami ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Rabu (14/10/2026), bukan merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bangunan tersebut juga dipastikan bukan gudang yang digunakan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim di lapangan, termasuk Polres Tangerang Selatan dan Badan Intelijen Negara (BIN) setempat, untuk mengumpulkan informasi mengenai insiden tersebut.

“Informasi yang kami dapatkan bahwa ledakan tersebut bukanlah gedung dari SPPG yang tengah beroperasi ataupun gudang SPPG. Dari informasi yang kami kumpulkan di lapangan, memang betul terjadi ledakan di Pasar Cimanggis yang berdampak terhadap tujuh ruko,” kata Tysa, Jumat (16/10/2026).

Menurut Tysa, salah satu ruko yang terdampak digunakan sebagai gudang pemasok buah dan peralatan berbahan stainless steel. Meski demikian, BGN memastikan kejadian tersebut tidak mengganggu pasokan bahan pangan untuk pelaksanaan program MBG.

“Kami pastikan bahwa sampai sejauh ini penyaluran MBG, baik dari segi pasokan bahan pangannya, masih berjalan normal,” ujarnya.

 

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