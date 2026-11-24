Restoran Hot Pot di Hanoi Meledak, 6 Orang Tewas dan 14 Terluka

HANOI - Ledakan yang diduga dipicu kebocoran gas mengguncang sebuah restoran hot pot di Hanoi, ibu kota Vietnam, pada Selasa (24/11/2026) dini hari. Peristiwa tersebut menewaskan enam orang, melukai lebih dari 14 orang, serta merusak sejumlah rumah dan bangunan di sekitarnya.

Dikutip dari VnExpress, ledakan itu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan restoran. Sejumlah jendela hancur, dinding retak, dan penutup jendela berbahan logam terlepas dari bingkainya. Atap seng serta kanopi bangunan juga roboh.

Dampak ledakan turut dirasakan warga di sekitar lokasi. Sejumlah rumah mengalami kerusakan, sementara gedung-gedung apartemen di dekat restoran dilaporkan ikut berguncang. Puing-puing bangunan berserakan di sepanjang jalan.

Petugas kepolisian dan tim penyelamat dikerahkan untuk mencari kemungkinan korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Mereka menggunakan peralatan pendeteksi korban serta mesin hidrolik untuk mengangkat lempengan beton.

Upaya pencarian dilakukan karena restoran tersebut dilaporkan sedang ramai saat ledakan terjadi. Pihak berwenang juga mengevakuasi warga dari bangunan-bangunan di sekitar lokasi yang dinilai tidak aman secara struktural.

Kepolisian Hanoi menyatakan, penyelidikan masih berlangsung. Meski demikian, temuan awal mengarah pada ledakan gas yang menyebabkan sebagian bangunan runtuh.