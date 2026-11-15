Tragis! WNI Tentara Bayaran Rusia Diamputasi Akibat Ledakan Ranjau, Tetap Diwajibkan Perang

JAKARTA – Polri mengungkapkan adanya warga negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan mengalami luka akibat ranjau hingga harus menjalani amputasi akibat perang Rusia-Ukraina. Meski telah mendapatkan perawatan, korban disebut tetap diwajibkan kembali berperang.

"Bukan berarti diobati tersebut, setelah dia sembuh, dia berhenti berperang atau bisa dipulangkan, tidak,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi, di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

“Dia tetap harus berperang, walaupun dalam keadaan cacat, walaupun dalam keadaan sudah tidak lengkap lagi organ tubuhnya,"lanjutnya.

Nasriadi melanjutkan, perjanjian kontrak selama satu tahun yang ditawarkan perekrut tidak sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan keluarga korban, para WNI yang telah berangkat tidak bisa pulang meski masa kontrak tersebut berakhir.

"Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Kenyataanlah kontrak sampai dengan mati atau sampai dengan berperang usai. Artinya mereka tidak bisa pulang," pungkasnya.