Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragis! WNI Tentara Bayaran Rusia Diamputasi Akibat Ledakan Ranjau, Tetap Diwajibkan Perang

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |17:29 WIB
Tragis! WNI Tentara Bayaran Rusia Diamputasi Akibat Ledakan Ranjau, Tetap Diwajibkan Perang
Perang Rusia-Ukraina/EPA
A
A
A

JAKARTA – Polri mengungkapkan adanya warga negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan mengalami luka akibat ranjau hingga harus menjalani amputasi akibat perang Rusia-Ukraina. Meski telah mendapatkan perawatan, korban disebut tetap diwajibkan kembali berperang.

"Bukan berarti diobati tersebut, setelah dia sembuh, dia berhenti berperang atau bisa dipulangkan, tidak,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi, di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

“Dia tetap harus berperang, walaupun dalam keadaan cacat, walaupun dalam keadaan sudah tidak lengkap lagi organ tubuhnya,"lanjutnya.

Nasriadi melanjutkan, perjanjian kontrak selama satu tahun yang ditawarkan perekrut tidak sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan keluarga korban, para WNI yang telah berangkat tidak bisa pulang meski masa kontrak tersebut berakhir.

"Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Kenyataanlah kontrak sampai dengan mati atau sampai dengan berperang usai. Artinya mereka tidak bisa pulang," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/18/3254193//viral-Vs9l_large.jpg
Tembak Mati Prajurit Ukraina, WNI Tentara Bayaran Rusia Dijanjikan Bonus hingga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/338/3254166//polres-mAjl_large.jpg
8 Orang Ditetapkan Tersangka Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/338/3253757//tentara_bayaran-gIxH_large.jpg
Terungkap, Pola Rekrutmen WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia Pakai Skema ala MLM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253586//pemerintah-GaiP_large.jpg
Kontrak Kerja WNI yang Jadi Tentara Rusia akan Diperiksa Sebelum Dipulangkan ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253563//viral-tXyG_large.jpg
Direkrut Rusia Jadi Tentara Bayaran, Kemlu akan Pulangkan WNI yang Ditangkap Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253558//viral-fMs1_large.jpg
Polri Tangkap Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Jakarta hingga Bali, Densus 88 Turun Tangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement