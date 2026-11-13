Terungkap, Pola Rekrutmen WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia Pakai Skema ala MLM

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap pola berantai perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara Rusia. Skema tersebut menyerupai pemasaran berjenjang atau multi-level marketing (MLM).

WNI yang sudah bergabung diminta mencari calon anggota baru. Imbalan uang diberikan kepada mereka yang berhasil merekrut orang lain. Praktik ini terungkap dalam penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Nasriadi menjelaskan, perekrutan berlangsung melalui beberapa tahapan. Awalnya, calon anggota dihubungi melalui media sosial. Mereka kemudian memperoleh kontak penghubung di Rusia.



Setelah tiba, tentara Rusia menawarkan kesempatan untuk memperoleh uang tambahan. Syaratnya, mereka harus mencarikan calon anggota baru dari Indonesia.

"Kalau keluargamu mau duit, kamu cari lagi," kata Nasriadi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Selanjutnya, jaringan perekrutan berkembang melalui keluarga, kerabat, teman, hingga pasangan. Bahkan, sejumlah calon anggota memiliki hubungan personal dengan tentara Rusia. Menurut Nasriadi, pola tersebut masih berlangsung hingga penyidikan dilakukan. Artinya, orang yang sudah direkrut berpotensi menjadi perekrut berikutnya.

Setiap calon anggota yang berhasil didatangkan mendapat imbalan uang. Pembayaran dilakukan melalui jaringan perbankan internasional. Besaran imbalan bagi perekrut masih menjadi bagian dari penyidikan kepolisian.

Dalam perkara ini, polisi bakal terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak-pihak yang diduga mengendalikan perekrutan dari Rusia.

(Arief Setyadi )

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