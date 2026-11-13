Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap, Pola Rekrutmen WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia Pakai Skema ala MLM

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |04:01 WIB
Terungkap, Pola Rekrutmen WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia Pakai Skema ala MLM
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap pola berantai perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara Rusia. Skema tersebut menyerupai pemasaran berjenjang atau multi-level marketing (MLM). 

WNI yang sudah bergabung diminta mencari calon anggota baru. Imbalan uang diberikan kepada mereka yang berhasil merekrut orang lain. Praktik ini terungkap dalam penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Nasriadi menjelaskan, perekrutan berlangsung melalui beberapa tahapan. Awalnya, calon anggota dihubungi melalui media sosial. Mereka kemudian memperoleh kontak penghubung di Rusia.
 
Setelah tiba, tentara Rusia menawarkan kesempatan untuk memperoleh uang tambahan. Syaratnya, mereka harus mencarikan calon anggota baru dari Indonesia.

"Kalau keluargamu mau duit, kamu cari lagi," kata Nasriadi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Selanjutnya, jaringan perekrutan berkembang melalui keluarga, kerabat, teman, hingga pasangan. Bahkan, sejumlah calon anggota memiliki hubungan personal dengan tentara Rusia. Menurut Nasriadi, pola tersebut masih berlangsung hingga penyidikan dilakukan. Artinya, orang yang sudah direkrut berpotensi menjadi perekrut berikutnya.

Setiap calon anggota yang berhasil didatangkan mendapat imbalan uang. Pembayaran dilakukan melalui jaringan perbankan internasional. Besaran imbalan bagi perekrut masih menjadi bagian dari penyidikan kepolisian.

Dalam perkara ini, polisi bakal terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak-pihak yang diduga mengendalikan perekrutan dari Rusia.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
wni tentara bayaran Rusia TPPO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251707/rusia-ZDwl_large.jpg
TPPO Tentara Bayaran Rusia, 58 WNI Diimingi Gaji Besar dan Bonus Rp620 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251698/tentara_bayaran-XvMU_large.jpg
Polri Bongkar TPPO Modus Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Begini Alurnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239348/tppo-qNJi_large.jpg
Kemlu Pantau Kasus WNI Diduga Jadi Korban TPPO di Jeju Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203762/bayi-coWh_large.jpg
Berkedok Adopsi, Perdagangan Bayi di Medsos Tak Ada Unsur Penculikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203663/bareskrim_polri-7ulk_large.jpg
Beraksi sejak 2024, Sindikat Penjualan Bayi Lintas Wilayah Raup Ratusan Juta Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203644/tppo-zk1l_large.jpg
Bareskrim Polri Tetapkan 12 Tersangka Perdagangan Bayi Lintas Wilayah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement