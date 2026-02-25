Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Polri Tetapkan 12 Tersangka Perdagangan Bayi Lintas Wilayah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |15:58 WIB
Bareskrim Polri Tetapkan 12 Tersangka Perdagangan Bayi Lintas Wilayah
Bareskrim Polri tetapkan 12 tersangka perdagangan bayi (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus jual beli bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia. Sebanyak 12 orang ditetapkan tersangka dan tujuh bayi berhasil diselamatkan.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan bayi sebelumnya di Makassar.

"Penyidik berhasil sudah menetapkan 12 orang tersangka berikut barang bukti dan menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. Tujuh orang bayi ini bukan jumlah yang sedikit karena ini terhitung nyawa," kata Nunung di Bareskrim Polri, Rabu (25/2/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan kasus dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri dengan melibatkan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) serta Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

“Sehingga ini kita kembangkan berkolaborasi oleh tim dan melalui Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO, kemudian berkolaborasi dengan Dittipidum juga dengan Densus 88 Antiteror sehingga kita berhasil mengungkap atau membongkar jaringan perdagangan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia,” ujarnya.

      
