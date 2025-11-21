Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |11:30 WIB
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
Ilustrasi TPPO (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai keberadaan personel Polri di struktur Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) merupakan kebutuhan strategis. Ia menyebut persoalan terkait migran ilegal serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) membutuhkan dukungan penegakan hukum yang kuat.

“Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (khususnya Polri),” katanya, dikutip Jumat (21/11/2025).

Dzulfikar menerangkan KP2MI bersama Polri telah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani isu migran ilegal dan TPPO. Menurutnya, adanya desk tersebut memungkinkan proses penanganan berjalan lebih cepat karena koordinasi dilakukan secara langsung di internal lembaga.

“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien, karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa massif dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman aparat kepolisian di bidang investigasi, intelijen, dan operasi penegakan hukum sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan migran ilegal dan eksploitasi. Adapun KP2MI, kata Dzulfikar, masih memiliki keterbatasan pada aspek SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum.

“Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum, yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” tuturnya.

Menurut Dzulfikar, isu pelindungan pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur prosedural dan non-prosedural hampir setara, sementara pola keberangkatan secara ilegal kerap melibatkan pihak-pihak yang melanggar aturan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Human Trafficking P2MI polri TPPO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171270/viral-Oefv_large.jpg
Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, Polri Gandeng Polisi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161542/lc-jZTY_large.jpg
Terbongkar! Peran 10 Pelaku Eksploitasi Anak Jadi LC hingga Hamil: Pemilik Bar hingga Mami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155177/polri-lv51_large.jpg
Polisi Bongkar Kasus Perdagangan Manusia, Dijanjikan Kerja di UEA Ujungnya Jadi Admin Kripto di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125248/dpr-j7M0_large.jpg
DPR: RUU P2MI Bisa Cegah Pekerja Migran Jadi Korban TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116236/tppo-LcJy_large.jpg
Kemlu Pulangkan 46 WNI Korban TPPO dari Myanmar, Salah Satunya Eks Anggota DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/338/3093172/polda_metro_bongkar_kasus_tppo_modus_pengantin_pesanan-jOF1_large.jpeg
Polda Metro Bongkar Kasus TPPO Modus Pengantin Pesanan, 9 Orang Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement