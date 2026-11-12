Duh! Suami Tawarkan Istrinya untuk Layanan Threesome di Apartemen

SIDOARJO - Seorang pria berinisial MHSS (30) ditangkap polisi karena diduga menjual istrinya untuk layanan seks bertiga atau threesome. Pelaku ditangkap saat melayani seorang tamu pria bersama istrinya di sebuah kamar apartemen di Sidoarjo.

Kasat Res PPA dan TPPO Polresta Sidoarjo, Kompol Rohmawati, mengatakan, penangkapan dilakukan tim Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Polresta Sidoarjo setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan layanan seks bertiga di apartemen tersebut.

"Untuk saat ini perkara yang kita tangani dalam proses penyidikan untuk kita tindak lanjuti secara hukum," ujar Kompol Rohmawati, Rabu (11/11/2026).

Sebelum melakukan penangkapan, polisi terlebih dahulu melakukan pengintaian dan pengawasan di lokasi.

Saat digerebek, MHSS diketahui sedang bersama istrinya dan seorang tamu pria di dalam kamar apartemen.

Petugas kemudian menangkap MHSS ke Markas Satres PPA dan TPPO Polresta Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, istri pelaku dan tamu pria tersebut turut dimintai keterangan sebagai saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menawarkan istrinya untuk layanan seks bertiga dengan tarif Rp600 ribu hingga Rp700 ribu untuk sekali layanan.