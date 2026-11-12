Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duh! Suami Tawarkan Istrinya untuk Layanan Threesome di Apartemen

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |03:05 WIB
Duh! Suami Tawarkan Istrinya untuk Layanan Threesome di Apartemen
Ilustrasi Suami Tawarkan Istrinya untuk Layanan Threesome di Apartemen
A
A
A

SIDOARJO  - Seorang pria berinisial MHSS (30) ditangkap polisi karena diduga menjual istrinya untuk layanan seks bertiga atau threesome. Pelaku ditangkap saat melayani seorang tamu pria bersama istrinya di sebuah kamar apartemen di Sidoarjo.

Kasat Res PPA dan TPPO Polresta Sidoarjo, Kompol Rohmawati, mengatakan, penangkapan dilakukan tim Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Polresta Sidoarjo setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan layanan seks bertiga di apartemen tersebut.

"Untuk saat ini perkara yang kita tangani dalam proses penyidikan untuk kita tindak lanjuti secara hukum," ujar Kompol Rohmawati, Rabu (11/11/2026).

Sebelum melakukan penangkapan, polisi terlebih dahulu melakukan pengintaian dan pengawasan di lokasi.

Saat digerebek, MHSS diketahui sedang bersama istrinya dan seorang tamu pria di dalam kamar apartemen.

Petugas kemudian menangkap MHSS ke Markas Satres PPA dan TPPO Polresta Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, istri pelaku dan tamu pria tersebut turut dimintai keterangan sebagai saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menawarkan istrinya untuk layanan seks bertiga dengan tarif Rp600 ribu hingga Rp700 ribu untuk sekali layanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/33/3253406//dj_panda-Upu5_large.jpg
DJ Panda Unggah Bukti Chat Lengkap usai Dilaporkan Ozawa atas Dugaan Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/338/3253374//pelecehan_seksual-uRwQ_large.jpg
Modus Minta Dipijat, 7 Santri di Jaksel Diduga Dilecehkan Kiai Ponpes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/612/3252708//dugaan_pelecehan_seksual-aozS_large.jpg
Usai Terapis Sport Massage, Kini Viral Pelatih Lari Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/612/3252543//sport_massage-23R4_large.jpg
Viral Terapis Olahraga Diduga Lecehkan Pelari Perempuan, dr. Tirta Beri Teguran Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/612/3252518//pelaku_pelecehan-7djQ_large.jpg
Viral Perempuan Alami Pelecehan saat Lakukan Sport Massage di GBK, Pelaku Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/612/3252477//pelari_perempuan-dek4_large.jpg
Viral! Cerita Pelari Perempuan Alami Pelecehan saat Lakukan Sport Massage
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement