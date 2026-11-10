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Kurangi Ketergantungan pada Tambang, Sengkon Dorong Diversifikasi Ekonomi Kalteng

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |13:01 WIB
Kurangi Ketergantungan pada Tambang, Sengkon Dorong Diversifikasi Ekonomi Kalteng
Anggota DPRD Kalteng dari Partai Perindo Sengkon.
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PALANGKA RAYA — Ketergantungan ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap pertambangan dan perkebunan menjadi tantangan bagi keberlanjutan pertumbuhan daerah. Pengembangan sektor non-ekstraktif dinilai perlu dipercepat agar sumber penggerak ekonomi tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (SDA).

DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah mulai mengoptimalkan berbagai potensi lokal di luar sektor pertambangan dan perkebunan. Langkah ini diperlukan untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif.

Anggota DPRD Kalteng dari Partai Perindo, Sengkon, mengatakan Kalteng memiliki beragam potensi daerah yang belum sepenuhnya dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi. Jika dikelola secara optimal, potensi tersebut dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Pengembangan sektor non-ekstraktif perlu menjadi perhatian bersama. Kita memiliki banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Sengkon, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, berkembangnya sektor usaha di luar pertambangan dan perkebunan juga akan memperluas pilihan mata pencaharian masyarakat. Dengan begitu, kesempatan memperoleh penghasilan tidak hanya bergantung pada lapangan kerja di dua sektor tersebut.

Namun, pengembangan potensi lokal membutuhkan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah. Pelaku usaha perlu mendapat pendampingan, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, hingga bantuan pemasaran agar mampu mengembangkan usahanya.

"Harapannya, potensi yang dimiliki daerah bisa dikelola dan dikembangkan secara lebih optimal. Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha," tutur Ketua DPW Partai Perindo Kalteng ini.

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