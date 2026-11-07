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Edukasi Kader Perindo DKI Jakarta, ICW Ingatkan Risiko Korupsi dan Biaya Politik Tinggi

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |16:29 WIB
Edukasi Kader Perindo DKI Jakarta, ICW Ingatkan Risiko Korupsi dan Biaya Politik Tinggi
Peneliti ICW Seira Tamara menyampaikan materi di Akademi Perindo.
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JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara memberikan pembekalan dan edukasi politik kepada ratusan kader Partai Perindo DKI Jakarta terkait bahaya ongkos politik tinggi serta dampaknya terhadap potensi tindak pidana korupsi.

Edukasi tersebut disampaikan Seira dalam kegiatan Akademi Partai Perindo Jakarta Gelombang 1 yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Seira menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti tingginya biaya politik saat ini yang terbilang mahal, bahkan mencapai miliaran rupiah di tingkat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Ini sejalan dengan apa yang kami dorong di ICW untuk bisa meminimalisir pembiayaan politik yang sangat tinggi tersebut,” kata Seira saat diwawancarai seusai menyampaikan edukasi.

Tingginya biaya politik ini menjadi perhatian serius karena dinilai berbanding lurus dengan risiko praktik korupsi yang melibatkan para aktor politik.

“Jadi, ada banyak hal yang perlu diupayakan. Tapi kita perlu menyepakati bahwa biaya politik yang sangat tinggi ini memang punya keterkaitan yang sangat besar dengan terjadinya korupsi yang dilaksanakan oleh para aktor politik,” ujarnya.

Menurut Seira, salah satu langkah efisien untuk menekan ongkos politik adalah dengan mengoptimalkan metode kampanye berbasis pertemuan langsung. Cara ini dinilai lebih efektif dalam membangun kedekatan antara kandidat dan masyarakat.

“Sehingga para calon itu tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” jelas Seira.

 

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