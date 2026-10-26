Semangat Berbagi! Perindo Gunungsitoli Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan dan Warga Kurang Mampu

GUNUNGSITOLI - Perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan pendampingan dan warga kurang mampu tak cukup berhenti pada kepedulian. Dukungan nyata dibutuhkan agar mereka tetap memiliki semangat menjalani kehidupan dan menghadapi keterbatasan.

Semangat itu diwujudkan DPD Partai Perindo Kota Gunungsitoli melalui penyaluran bantuan sembako untuk anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Karya Fa’omasi Zoaya dan masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-12 Partai Perindo.

“Kami dari Partai Perindo melaksanakan kegiatan bakti sosial. Pada kesempatan ini, kami memilih Panti Asuhan Fa’omasi sebagai tempat untuk berbagi kasih dan kepedulian kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian,” ujar Ketua DPD Partai Perindo Kota Gunungsitoli Darman Zendrato, Senin (26/10/2026).

Perhatian terhadap anak-anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dukungan moral agar mereka tumbuh dengan optimisme.

Dia juga berharap para pengasuh tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan dan mendampingi anak-anak dengan latar belakang keluarga yang beragam.

“Kami berharap para suster tetap semangat dalam memberikan pelayanan dan mendampingi anak-anak di panti asuhan ini. Semoga anak-anak kita terus termotivasi dan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki harapan serta masa depan yang baik,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Gunungsitoli ini melanjutkan, penyaluran bantuan tidak berhenti di panti asuhan. DPD Partai Perindo Kota Gunungsitoli juga memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Desa Mudik, Dusun II sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang menghadapi keterbatasan ekonomi.