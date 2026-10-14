Perindo Maluku Tengah Bidik Kursi Pimpinan DPRD, Gencar Konsolidasi di 19 Kecamatan

MALUKU TENGAH - Partai Perindo mulai menyiapkan fondasi politik melalui penguatan struktur organisasi di 19 kecamatan, dengan konsolidasi sebagai pekerjaan utama menghadapi Pemilu 2029. Perindo Maluku Tengah pun menargetkan menduduki kursi pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Ketua DPD Partai Perindo Maluku Tengah Maureen Vivian mengatakan, kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) telah terbentuk di seluruh 19 kecamatan. Struktur tersebut menjadi modal organisasi untuk memperluas jangkauan partai sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Beberapa bulan terakhir, bahkan sampai hari ini, kami masih gencar melakukan konsolidasi di setiap kecamatan,” kata Maureen yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku, Rabu (14/10/2026).

Dia menjelaskan, Perindo Maluku Tengah telah merampungkan kepengurusan di 19 kecamatan sejak November 2025. Penguatan struktur tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang, sekaligus memperkuat kesiapan organisasi hingga tingkat kecamatan.

Pada Pemilu 2024, Partai Perindo menempatkan dua kader di DPRD Kabupaten Maluku Tengah, yakni Jacob Kapressy dari daerah pemilihan (Dapil) 1 dan Intan Nasri dari Dapil 3. Menghadapi Pemilu 2029, Perindo menargetkan minimal empat kursi agar dapat membentuk fraksi utuh sekaligus memperbesar peluang meraih posisi unsur pimpinan DPRD.

Maureen menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan persiapan yang terencana agar penguatan organisasi berujung pada peningkatan representasi partai di DPRD.

“Persiapan menghadapi Pemilu 2029 membutuhkan perencanaan politik yang matang, konsolidasi internal yang berkelanjutan, serta kedekatan dengan masyarakat,” tutur istri Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata ini.