Hadapi Kekeringan, Perindo Katingan Salurkan 20.200 Liter Air Bersih untuk Warga 3 Desa

KATINGAN - Kemarau panjang membuat warga di sejumlah desa di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Sumur mengering, sementara layanan perusahaan daerah air minum (PDAM) belum menjangkau seluruh kebutuhan warga.

Merespons kondisi tersebut, DPD Partai Perindo Kabupaten Katingan menyalurkan 20.200 liter air bersih ke Desa Tewang Kadamba dan Desa Tumbang Liting di Kecamatan Katingan Hilir, serta Desa Handiwung di Kecamatan Tasik Payawan. Bantuan ini disalurkan dalam rangka memperingati HUT ke-12 Partai Perindo.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Katingan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Katingan, Sarnadie D. Uga, mengungkapkan kebutuhan air bersih di ketiga desa itu mendesak karena hampir seluruh rumah tangga mengalami kesulitan memperoleh air.

“Warga tiga desa ini sangat memerlukan air bersih karena kemarau panjang membuat sumur mengering dan mereka tidak terjangkau PDAM,” ujar Sarnadie, Selasa (13/10/2026).

Kondisi tersebut, kata Sarnadie, membutuhkan perhatian pemerintah daerah agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya selama kemarau. Dia pun telah menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan agar sebagian bantuan Presiden yang dikucurkan untuk daerah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.