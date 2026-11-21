Data Desil Dikeluhkan, Legislator Perindo Dorong Pembenahan Penerima Bansos di Bengkalis

BENGKALIS – Ketepatan penyaluran bantuan sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada keakuratan data masyarakat yang menjadi dasar penentuan penerima. Persoalan inilah yang mengemuka ketika warga di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyampaikan aspirasi terkait ketidaksesuaian data desil.

Keluhan tersebut menjadi salah satu aspirasi dominan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Dapot Hutagalung, selama tiga hari, yakni 18–20 November 2026. Reses berlangsung di delapan titik yang tersebar di Kelurahan Air Jamban, Talang Mandi, Gajah Sakti, dan Duri Barat.

Di tengah berbagai usulan pembangunan infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan lingkungan hingga drainase, persoalan pendataan sosial turut menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga menilai data yang tercatat dalam sistem pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi mereka.

Ketidaksesuaian ini memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan penentuan penerima bantuan sosial. Sebab, data desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sesuai kriteria.

Merespons keluhan, Dapot memahami bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat. Kondisi ini juga perlu dilihat dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah pusat.

"Kami tentu berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara bertahap. Namun, dengan kondisi anggaran yang ada saat ini, diperlukan penyesuaian skala prioritas agar program-program yang paling dibutuhkan masyarakat tetap dapat diperjuangkan," kata Dapot dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Meski demikian, persoalan ketepatan data sosial tetap menjadi perhatian. Dapot menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data desil dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi masyarakat yang belum tercermin dalam pembaruan data.