HUT Ke-12 Partai Perindo, Sekjen Ferry Kurnia Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - Partai Perindo memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 secara sederhana di seluruh Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum bagi Partai Perindo untuk memperkuat konsolidasi serta mempertegas komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah hadir memperingati HUT ke-12 Partai Perindo bersama seluruh jajaran pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).

Acara itu turut dihadiri pimpinan Partai Perindo, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama S. Langkun, Plt. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Kris Djajusman, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra.

"Ya, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini kita tepat ulang tahun ke-12, 8 Oktober 2026 ini. Dan tentunya kami dari Partai Perindo, kita merayakan seluruh Indonesia dengan sederhana. Dan hampir di seluruh DPW, DPD, bahkan teman-teman kita di DPC-DPC merayakan kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana seperti ini," ujar Ferry, di Jakarta.

Ferry menegaskan fokus utama Partai Perindo ke depan adalah hadir secara langsung di tengah masyarakat melalui berbagai program ekonomi. Ia berharap di ulang tahun ke-12, dengan sebuah energi baru Indonesia, Partai Perindo bisa terus membersamai masyarakat dan ikut terlibat dalam sebuah kekuatan untuk mempersatukan bangsa.