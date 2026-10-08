Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-12 Partai Perindo, Sekjen Ferry Kurnia Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:20 WIB
HUT Ke-12 Partai Perindo, Sekjen Ferry Kurnia Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat
HUT ke-12 Partai Perindo (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 secara sederhana di seluruh Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum bagi Partai Perindo untuk memperkuat konsolidasi serta mempertegas komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah hadir memperingati HUT ke-12 Partai Perindo bersama seluruh jajaran pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).

Acara itu turut dihadiri pimpinan Partai Perindo, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama S. Langkun, Plt. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Kris Djajusman, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra.

"Ya, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini kita tepat ulang tahun ke-12, 8 Oktober 2026 ini. Dan tentunya kami dari Partai Perindo, kita merayakan seluruh Indonesia dengan sederhana. Dan hampir di seluruh DPW, DPD, bahkan teman-teman kita di DPC-DPC merayakan kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana seperti ini," ujar Ferry, di Jakarta.

Ferry menegaskan fokus utama Partai Perindo ke depan adalah hadir secara langsung di tengah masyarakat melalui berbagai program ekonomi. Ia berharap di ulang tahun ke-12, dengan sebuah energi baru Indonesia, Partai Perindo bisa terus membersamai masyarakat dan ikut terlibat dalam sebuah kekuatan untuk mempersatukan bangsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/340/3246406/perindo-yQOG_large.jpg
Fiskal Terbatas, Legislator Ary Buraen Ajak Pemkab Kupang Fokus Layanan Dasar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/340/3246001/perindo-NEey_large.jpg
Legislator Dapot Hutagalung Dorong Perda Jaminan Sosial Lindungi Ekonomi Keluarga di Bengkalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/340/3243860/perindo-Krqp_large.jpg
Bantu Warga Terisolasi, Legislator Perindo Perjuangkan Akses Penerangan 100 KK di Kampung Niku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/340/3242353/perindo-B9So_large.jpg
Dorong Pemulihan, Perindo Sikka Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palue Terdampak Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/338/3241990/puspadaya-IAQq_large.jpg
Puspadaya Desak Polisi Transparan Usut Dugaan TPKS Libatkan Artis BP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239444/perindo-OpfX_large.jpg
Perindo Buka Political Development Program di 7 Wilayah, Ajak Generasi Muda Belajar Politik Praktis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement