Pasukan TNI Tangkap Komandan KKB, Jenderal Kopassus Lucky Avianto: Pelaku Pakai Jimat Kebal Peluru!

PAPUA - Pasukan Detasemen 4 Satgas Rajawali V dan Satgas Yonif 721 Koops Habema, menangkap dan menyita barang berbahaya milik anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Barang bukti tersebut diamankan saat operasi keamanan rutin dan sweeping.

Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, mengatakan dalam pengejaran anggota KKB Kodap XXVII Sinak pimpinan Ambinalir Tabuni, petugas mengamankan satu senapan angin modifikasi berikut puluhan amunisi, lima busur beserta puluhan anak panah, dan bendera Bintang Kejora.

“Pasukan Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema, juga berhasil menyergap dan mengamankan satu orang yang disebut sebagai anggota KKB Batalion Komandan Raya Kodap XXXIII Rumanak, berinisial DA,”ujar Lucky, Sabtu (21/11/2026).

Jenderal Kopassus Bintang 3 ini mengatakan, salah satu komandan KKB yang paling diburu ini ditangkap dengan memakai jimat.



“Yang bersangkutan kedapatan membawa sebilah pisau, kalung, dan jimat yang diklaim memiliki kekebalan serta anti peluru, serta selembar bendera Bintang Kejora di Hutan Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya,” pungkasnya.