Pasukan Khusus TNI Sita Dua Senpi Milik KKB dan Perlengkapan Medis di Puncak Jaya

Pasukan Khusus TNI Sita Dua Senpi Milik KKB

JAYAPURA- Tim gabungan Detasemen 4 Satgas Rajawali V dan Satgas Yonif 721/MKS mengamankan dua pucuk senjata api di honai milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Gelibe, Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, menjelaskan, kedua senjata api yang diamankan adalah satu pucuk standar jenis Colt kaliber 22 LR dan satu pucuk senapan angin serta senjata tajam.

"Semua hasil temuan didata untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," kata Brigjen TNI Riyanto, Kamis (19/11/2026).

Riyanto menjelaskan, senjata api tersebut ditemukan saat prajurit melaksanakan Operasi Kinetik 3.29 untuk menindaklanjuti informasi tentang dugaan keberadaan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.

Saat melakukan pemeriksaan lokasi, prajurit menemukan satu pucuk senjata api standar jenis Colt kaliber 22 LR, satu pucuk senapan angin, serta sejumlah senjata tajam dan perlengkapan lainnya.

Anggota TNI juga menemukan barang-barang nonmiliter berupa kartu jaminan kesehatan, obat-obatan, serta perlengkapan medis. Namun temuan medis tersebut memerlukan verifikasi khusus agar penanganannya tidak menghambat hak dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Lebih lanjut dia menambahkan, pengamanan senjata api merupakan bagian dari upaya mengurangi potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah.