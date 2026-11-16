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Detik-Detik Algojo KKB Pembunuh Bripda Oktovianus Ditangkap, Jenderal Kopassus Turun Tangan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |19:44 WIB
Detik-Detik Algojo KKB Pembunuh Bripda Oktovianus Ditangkap, Jenderal Kopassus Turun Tangan!
Detik-Detik Algojo KKB Pembunuh Bripda Oktovianus Ditangkap, Jenderal Kopassus Turun Tangan!
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JAKARTA - Pasukan Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122 Tombak Sakti  berhasil menangkap anggota KKB, Hinggiri Sobolim (HS). Pelaku merupakan algojo pembunuhan sadis terhadap anggota Polres Yahukimo, Bripda Oktovianus Buara, di Distrik Dekai pada Selasa, 16 April 2024.

Dalam video yang diterima Okezone, pasukan elite TNI tersebut menyergap pelaku saat sedang berkendara bersama dua rekannya. Petugas langsung membawa keempat pelaku untuk diinterogasi.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, penangkapan pelaku  berawal dari informasi Satgas Prayudha Mamta serta kejelian Pasukan Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122 Tombak Sakti.

“HS beserta tiga rekannya berhasil dibekuk dalam sweeping di Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua,” ujar Lucky Avianto, Senin (16/11/2026).

Jenderal Kopassus ini mengatakan, selama dua tahun pelaku berhasil bersembunyi dan menyembunyikan identitasnya, ketika berbaur ke tengah masyarakat.

“HS diduga kuat menjadi salah satu otak sekaligus algojo yang membantai Bripda Octavianus Buara, dengan cara menyiksa lalu menghujani tubuh anggota Polres Yahukimo tersebut dengan senjata tajam, hingga tewas,” ujarnya.

Dikatakan Lucky, dari dalam mobil ditemukan sejumlah barang bukti, antara lain berbagai model ponsel, uang tunai, emas seberat 5 gram, beragam merek miras, dan kalung dengan motif Bintang Kejora.

Dalam pemeriksaan awal termasuk barang bukti percakapan di ponsel, salah satu rekan HS, yakni MP, akhirnya mengaku sebagai Wakil Ketua Peleton 1 Honai Wamena KKB Papua Kodap XVI Yahukimo.

 

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