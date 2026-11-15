Enam Santri Dianiaya Oknum Prajurit, TNI AD: Pelaku Telah Ditahan, Kami Mohon Maaf!

JAKARTA - Oknum anggota Yonif TP 336/Merak Sakti (MS) Serda Herric Chois Buiswarin (HC) menganiaya enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Saat ini pelaku telah ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut untuk menjalani proses hukum.

Danbrigif TP 50/KW, Letkol Inf Naryanto mengatakan, pelaku merupakan anggota Yonif 336 Merak Sakti, dan bukan anggota Kodim 0625 Pangandaran.

“Kami mohon maaf akan adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Yonif 336 terhadap santri Nurul Bayan," ujarnya dikutip, Minggu (15/11/2026).

Dia menjelaskan, oknum anggota TNI tersebut juga mengonsumsi minuman keras (miras) pada saat peristiwa penganiayaan.

"Kami tegaskan lagi, kami telah mengambil fast respon terhadap pelanggaran oknum tersebut. oknum yang bersangkutan juga mengonsumsi minuman keras," tegas Letkol Naryanto.

Sekadar diketahui, peristiwa kekerasan itu terjadi di Kecamatan Cimerak pada Kamis dini hari. Kejadian ini memicu kemarahan kalangan pesantren hingga ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Pangandaran menggelar demonstrasi di Pendopo Bupati.