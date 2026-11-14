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Sambangi Pulau Rondo dan Sabang, Kepala BNPPDT Pastikan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |18:05 WIB
Sambangi Pulau Rondo dan Sabang, Kepala BNPPDT Pastikan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan ke Pulau Rondo dan Kota Sabang.
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JAKARTA – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan di Pulau Rondo dan Kota Sabang.

Kegiatan ini difokuskan pada identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, meliputi ketersediaan air bersih, listrik, akses internet, serta fasilitas pendukung bagi personel pengamanan perbatasan. Peninjauan ini dalam rangka menyusun langkah pembangunan melalui Program Bangun Beranda Negeri.

Maruli mengatakan, saat ini diperlukan perhatian dan langkah konkret agar kawasan perbatasan memiliki fasilitas yang memadai sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik,” ujar Maruli, Sabtu (14/11/2026).

Wakil Panglima TNI ini menjelaskan, perluasan cakupan tugas BNPPDT yang kini meliputi pengelolaan daerah terpencil turut memperluas sasaran pembangunan.

Upaya peningkatan fasilitas tidak hanya menyasar kawasan perbatasan, tetapi juga wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian dan penanganan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil peninjauan dan laporan yang diterima, Maruli menyebut keterbatasan akses listrik, internet, dan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian BNPPDT dalam menentukan kebutuhan serta prioritas pembangunan.

“Untuk mengatasi keterbatasan air bersih, BNPPDT akan mengkaji kemungkinan pembangunan sumur bor,” ujarnya.

 

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