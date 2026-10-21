Jenderal Maruli Minta Program Ekonomi Perbatasan Tak Cuma Jadi Konsep, Harus Segera Dieksekusi

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta jajarannya memprioritaskan program pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Maruli menekankan agar program yang dirancang tidak berhenti pada konsep, tetapi dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi internal perdana bersama Sekretaris, para Deputi, dan Asisten Deputi BNPPDT di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2026.

Menurut Maruli, program dengan kebutuhan anggaran relatif terjangkau dan proses pelaksanaan yang mudah perlu menjadi prioritas untuk diuji coba.

“Kalau misalnya ada satu konsep untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kelihatannya tidak terlalu mahal atau mudah mengeksekusinya, kita cobakan, kita selesaikan,” kata Maruli dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Untuk merealisasikan langkah tersebut, Maruli meminta Kelompok Ahli BNPPDT membentuk tim khusus guna mengidentifikasi dan mengkaji potensi masing-masing wilayah. Tim itu diharapkan memiliki koordinator serta melibatkan akademisi, mahasiswa, dan tenaga ahli sesuai bidang yang dibutuhkan.