Sambangi Markas Latihan Tempur di Nunukan, Jenderal Maruli: Sinergi TNI- BNPPDT di Perbatasan!

MALINAU – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambangi Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Krayan Lembudud dan jalan Krayan–Malinau, Kalimantan Utara.

Wakil Panglima TNI ini juga mengunjungi Markas Komando Pusat Latihan Tempur (Mako Puslatpur) TNI di Kabupaten Nunukan. Dia menegaskan pentingnya sinergi antara TNI dan BNPPDT mendukung pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

“Setelah saya turun ke lapangan, saya melihat bahwa kebersamaan dalam menjalankan tugas antara TNI dan BNPPDT sangat diperlukan,” ujar Maruli, Sabtu (24/10/2026).

Jenderal Kopassus ini menjelaskan, kunjungan ke Kalimantan Utara merupakan bagian dari rangkaian peninjauan langsung ke sejumlah wilayah perbatasan untuk melihat kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Maruli mengunjungi Pulau Miangas, Sulawesi Utara, dan dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Rote, Nusa Tenggara Timur. Dia juga menyoroti rencana pembangunan jalan di Kalimantan Utara yang menjadi perhatian pemerintah.

Maruli berharap pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan mulai 2027 untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah perbatasan.

“Sudah banyak hal yang direncanakan oleh Presiden, terutama pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Utara. Mudah-mudahan segera direalisasikan tahun depan,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan kemungkinan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perencanaan dan kesiapan di lapangan.