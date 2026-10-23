Kunjungi Pulau Miangas, Jenderal Maruli Petakan Kebutuhan Pembangunan Perbatasan

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengunjungi Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina, Kamis 22 Oktober 2026.

Maruli meninjau Pos Pengamanan Perbatasan Miangas, SMP Nanusa Miangas, Titik Nol Pulau Miangas, serta Kantor Border Crossing Station (BCS). Ia mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi program pembangunan yang masih perlu ditangani.

“Sebenarnya saya sudah berencana untuk datang ke sini untuk melihat, sekaligus mengevaluasi apa lagi yang mau dikerjakan,” ujar Maruli, Jumat (23/10/2026).

Melalui kunjungan ini, BNPPDT menghimpun berbagai persoalan di lapangan untuk dikaji lebih lanjut. Hasil identifikasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina.

Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi penyediaan infrastruktur dasar, seperti sumur bor dan jalan desa, serta revitalisasi sekolah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Pulau Miangas.