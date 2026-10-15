Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Lantik Maruli Jadi Wakil Panglima TNI, Tandyo sebagai KSAD

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |15:29 WIB
Prabowo Lantik Maruli Jadi Wakil Panglima TNI, Tandyo sebagai KSAD
Prabowo Lantik Maruli Jadi Wakil Panglima TNI (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105-106 TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.

Selain melantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI, Prabowo juga melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Dalam prosesi pelantikan, Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248077//kristomei_sianturi_resmi_berpangkat_jenderal_bintang_tiga-4NOE_large.jpg
Dilantik Jadi Kepala BNPB, Kristomei Sianturi Resmi Berpangkat Jenderal Bintang Tiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248073//presiden_prabowo_subianto-Gg8O_large.jpg
Prabowo Lantik Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB, Gantikan Suharyanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248036//mayjen_tni_kristomei_sianturi-7uA1_large.jpg
Mayjen TNI Kristomei Sianturi Datangi Istana, Dilantik Jadi Kepala BNPB?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248021//viral-aOFd_large.jpg
Antar Surat Tuntutan, Prabowo Diminta Perintahkan Fraksi Gerindra Makzulkan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3248012//viral-i5qQ_large.jpg
Warga Tanah Polder Cilincing Desak Prabowo Cek Wantimpres Jusuf Hamka, Diduga Rugikan Rakyat Rp27,6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3247977//presiden_prabowo-7BEn_large.jpeg
Prabowo Perintahkan Percepat Realisasi 100 GW Panel Surya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement