Resmikan Gedung Harapan Kita-Tokushukai, Prabowo: Wujud Nyata Berikan Manfaat Langsung ke Rakyat

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan dan menandatangani prasasti Gedung Harapan Kita-Tokushukai. Prabowo menyampaikan bahwa ini merupakan suatu kemajuan besar dalam pembangunan kesehatan bangsa Indonesia melalui hadirnya fasilitas pelayanan kesehatan jantung berstandar internasional.

“Bismillahirrahmanirrahim, Sabtu 28 November 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Gedung Harapan Kita-Tokushukai, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta,” ucap Prabowo, Sabtu (28/11/2026).

Mewakili rakyat Indonesia, Prabowo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah Jepang, serta Tokushukai Medical Group yang telah bekerja keras mewujudkan pembangunan gedung ini.

“Gedung Harapan Kita-Tokushukai merupakan wujud nyata persahabatan dan kerja sama Indonesia dengan Jepang yang memberi manfaat langsung kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

Diketahui, Gedung Harapan Kita-Tokushukai merupakan hasil hibah dari Tokushukai Medical Corporation, salah satu penyedia layanan kesehatan terkemuka asal Jepang. Gedung ini diharapkan menjadi pusat pelayanan, pendidikan, dan penelitian kardiovaskular terbesar dan terkini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia-Pasifik.

Gedung ini dibangun dengan nilai hibah sebesar 10 miliar yen (sekitar Rp1 triliun) sejak Oktober 2024 dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026.

Ke depan, fasilitas ini akan menghadirkan layanan kesehatan dengan dukungan teknologi medis terkini, sumber daya manusia berstandar internasional, serta pelayanan yang mengedepankan aspek kemanusiaan. Fasilitas ini juga membuka ruang bagi transfer pengetahuan, peningkatan kompetensi tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, serta penguatan sistem manajemen rumah sakit yang berorientasi pada mutu dan keberlanjutan.



(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.