4 Fakta Arif Kurniawan, 'Raja Nikel' yang Disebut Terindikasi Sebagai Aktor Intelektual Makar

JAKARTA - Nama pengusaha tambang Arif Kurniawan menuai sorotan di tengah mencuatnya kasus dugaan makar yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia disebut menjadi salah satu pihak yang terindikasi terlibat dalam upaya makar.

Berikut fakta-fakta mengenai sosok Arif Kurniawan:

1. Disebut terindikasi sebagai sosok aktor intelektual makar

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut nama Arif Kurniawan sebagai salah satu sosok yang terindikasi menjadi aktor intelektual di balik dugaan upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Syahganda menyebut Arif merupakan pengusaha tambang yang diduga memiliki keterkaitan dengan oligarki.

“Tapi kita melihat bahwa indikasinya aktor intelektual itu adalah penguasa tambang. Namanya Arif Kurniawan salah satunya bagian daripada ini,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku "Menjaga Gerbang Negeri Mengembalikan Martabat Imigrasi Pemasyarakatan dan Jalan Menuju Indonesia Emas 2045" di Cikini, Jakarta, Jumat (27/11/2026).