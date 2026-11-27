Budi Arie Rampung Diperiksa Bareskrim: Saya Tak Kenal Tersangka Makar Kecuali LSP

JAKARTA - Eks Menkominfo sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi rampung diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan makar dan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Usai diperiksa, Budi Arie mengaku tidak mengenal para tersangka kasus dugaan makar tersebut. Ia menyebut hanya mengenal eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

"Saya tidak mengenal para tersangka. Kecuali Pak LSP karena beliau kolega saya di kabinet Pak Jokowi dan kabinet Pak Prabowo," kata Budi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Namun, ia menyatakan sudah tidak berkomunikasi lebih lanjut dengan Listyo Sigit Prabowo setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

"Tapi setelah saya tak menjadi menteri hampir satu tahun saya tak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan," ujar Budi.

(Arief Setyadi )

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