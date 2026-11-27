Viral! Sumur Bor di Bangkalan Semburkan Lumpur 15 Meter, Kini Berubah Jadi Kobaran Api

BANGKALAN - Warga Dusun Mor Leke, Desa Sendeng Dejeh, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dibuat geger oleh fenomena tak biasa dari sebuah sumur bor. Setelah menyemburkan air bercampur lumpur hingga setinggi sekitar 15 meter, lokasi pengeboran tersebut kini justru mengeluarkan kobaran api.

Peristiwa bermula saat pemilik rumah melakukan pengeboran sumur air tanah di samping rumahnya. Setelah pengeboran mencapai kedalaman sekitar 130 meter, pekerja sumur bor melakukan proses pembersihan lumpur pada Rabu 25 November 2026 sore.

Namun, secara tiba-tiba muncul semburan kuat dari lubang pengeboran. Air bercampur lumpur menyembur hingga sekitar 15 meter dan membanjiri area di sekitar lokasi.

Warga yang panik segera menjauh dari titik semburan dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparatur desa setempat.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan, kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan langkah antisipasi serta berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

Rahman Surya Atmaja dari BPBD Kabupaten Bangkalan mengatakan, semburan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB dengan ketinggian diperkirakan mencapai 15 meter.