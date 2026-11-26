Balita 13 Bulan Tewas Terlindas Mobil MBG, Begini Kronologi Lengkapnya!

CIAMIS – Balita berusia 13 bulan bernama Ilham tewas setelah terlindas mobil pengangkut ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) di dekat rumahnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengungkapkan kronologi lengkap peristiwa terlindasnya balita tersebut.

"Jadi anak ini, informasi dari orang tuanya saat itu sedang disuapi makan. Nah saat orang tua meninggalkannya sebentar, anaknya jalan ke depan mobil sehingga saat mobil jalan tidak mengetahui ada anak kecil di depannya," ujar AKBP Eko Iskandar, Rabu (25/11/2026).

Insiden tersebut terjadi saat mobil yang dikemudikan Rayi Samwijaya baru selesai menurunkan ompreng MBG di halaman Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falaah.

Namun ketika kendaraan mulai bergerak sekitar dua meter untuk keluar dari area tersebut, seorang santri berteriak karena melihat Ilham berada di bawah kolong mobil.

Mendengar teriakan tersebut, sopir langsung menghentikan kendaraan dan turun untuk memeriksa bagian bawah mobil. Dia mengaku tidak mengetahui keberadaan korban di sekitar kendaraannya sebelum mendengar teriakan saksi dan merasakan benturan.