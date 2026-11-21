Kepala BGN Ajak Orang Tua Penuhi Protein Anak di Rumah, Telur Jadi Pilihan Bergizi dan Terjangkau

JAMBI – Memenuhi kebutuhan protein anak tidak harus selalu dengan makanan yang mahal. Telur dapat menjadi salah satu pilihan pangan bergizi yang mudah diperoleh dan relatif terjangkau bagi keluarga. Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, saat mengunjungi salah satu posyandu di Jambi pada Jumat (20/11).

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono mengingatkan para orang tua bahwa pemenuhan gizi anak perlu terus diperhatikan, termasuk ketika anak sudah mendapatkan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

“Sudah ada MBG, bagus, tapi di rumah anaknya harus diberi makan telur. Kalau daging mahal, kemudian ayam juga kadang mahal. Nah telur itu protein yang kandungannya tinggi dan harganya nggak terlalu mahal,” ujar Kepala BGN yang akrab disapa Mas Dar.

Menurutnya, keberadaan MBG merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Meski demikian, pemenuhan gizi tidak berhenti ketika anak selesai mengikuti kegiatan di sekolah. Keluarga tetap memiliki peran penting dalam menyediakan makanan bergizi di rumah.

Mas Dar juga menyoroti pentingnya pemilihan sumber protein yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Ketika harga daging atau ayam relatif tinggi, telur dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis untuk membantu memenuhi kebutuhan protein anak.