Gus Yaqut Seret Nama Jokowi di Sidang Korupsi Kuota Haji

JAKARTA – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengakui adanya arahan Presiden saat itu, Joko Widodo (Jokowi) terkait pembagian kuota haji tambahan. Hal itu ia sampaikan saat pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.

Awalnya, penasihat hukumnya meminta Gua Yaqut untuk menjelaskan secara kronologi pelaksanaan pemenuhan prosedur khususnya di dalam proses alokasi kuota haji tambahan.

Yaqut menjelaskan, saat itu ia mengetahui Indonesia menerima kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu melalui YouTube Sekretariat Negara pada Oktober 2023.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini kemudian mencoba memastikan informasi tersebut dan meminta waktu bertemu dengan Jokowi namun urung terjadi.

"Di awal bulan November, kami sempat sampaikan tapi baru sekilas belum ada arahan karena waktu itu rapat kabinet dan saya melaporkan bagaimana pelaksanaan haji tahun 2023," kata Gus Yaqut.

"Baru kemudian di tanggal 27 November, secara khusus saya mendapatkan waktu untuk bisa melaporkan ke presiden terkait dengan tambahan kuota 20.000 tersebut," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Yaqut mengaku melaporkan kembali apa yang ia sampaikan pada rapat kabinet terkait pelaksanaan ibadah haji 2023. Menurutnya, saat itu ia menyampaikan kuota tambahan ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia.