Fakta Baru! Roy Suryo Soroti Tanda Tangan Dekan di Legalisir Ijazah Jokowi

JAKARTA - Terdakwa Roy Suryo mengungkapkan fakta baru dalam persidangan perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (18/11/2026). Ia menyoroti tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tercantum dalam dokumen legalisir ijazah S-1 Jokowi.

Awalnya, Roy mempertanyakan sosok dekan yang menandatangani legalisir ijazah Jokowi saat dokumen tersebut digunakan untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta. Pertanyaan itu disampaikan kepada mantan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST Siagian, yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi.

"Bapak boleh deh lihat catatan, penandatanganan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2012 itu siapa? Silakan buka catatannya, boleh, Pak. Terus itu kapan? Di situ ada, karena enggak ada tanggal, itu penandatanganannya siapa?," tanya Roy Suryo kepada Binsar di ruang sidang.

"Itu adalah dekan Prof. Dr. Ir. Mohammad Na`iem, M.Agr.Sc. gitu," jawab Binsar.

Roy juga menyoroti tidak adanya tanggal penandatanganan dalam dokumen legalisir ijazah tersebut. "Baik. Eh tercatat enggak di situ? Atau Bapak tahu tidak, itu beliau menandatanganinya ada tanggalnya enggak di situ," kata Roy.