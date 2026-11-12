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Gibran Dikabarkan Mundur, Hanura Sebut Bisa Hentikan Polemik Ijazah

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |10:53 WIB
Gibran Dikabarkan Mundur, Hanura Sebut Bisa Hentikan Polemik Ijazah
Gibran Rakabuming Raka (Foto: Tangkapan layar/Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Kabar tersebut sebelumnya dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, pada Rabu 11 November 2026 malam.

Niat Gibran untuk mengundurkan diri juga sempat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, Gibran menekankan akan figth untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui langkah hukum lanjutan.

Sementara dinamika politik di DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulkan Gibran masih terus bergulir. Menyoroti proses yang berjalan, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi jalan keluar untuk mengakhiri polemik politik nasional yang berkepanjangan. 

Bahkan, menurutnya keputusan tersebut mencerminkan kepedulian terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. Rio berpandangan, apabila Gibran memilih melepaskan jabatannya sebelum proses pemakzulan berjalan, keputusan itu menunjukkan sikap kenegarawanan karena menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun jabatan. 

Ia juga menilai polemik hukum dan konstitusi mengenai ijazah yang sebelumnya telah melalui proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat diakhiri melalui langkah tersebut.

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