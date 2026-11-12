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Kasus Ebola di RD Kongo Tembus 11.042, Korban Jiwa Capai 5.387 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |00:10 WIB
Kasus Ebola di RD Kongo Tembus 11.042, Korban Jiwa Capai 5.387 Orang
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KINSHASA - Jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) telah mencapai 11.042, menurut data pemerintah, dengan setidaknya 5.387 kematian.

Angka-angka tersebut, yang dirilis pada Selasa, (10/11/2026) muncul di tengah upaya otoritas kesehatan di RD Kongo untuk menangani wabah Ebola terbesar dan paling mematikan dalam sejarah negara itu.

Wabah ini disebabkan oleh jenis virus Ebola yang langka, yaitu galur Bundibugyo.

Ini merupakan wabah Ebola terbesar kedua sekaligus paling mematikan kedua yang pernah tercatat, hanya berada di bawah wabah Ebola di Afrika Barat tahun 2014–2016. Epidemi tersebut menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menelan lebih dari 11.000 korban jiwa.

Delapan dari 26 provinsi di Republik Demokratik Kongo telah terdampak oleh wabah yang sedang berlangsung ini, dengan banyak kematian terjadi di luar pusat-pusat perawatan.

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