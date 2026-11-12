Kecelakaan Beruntun 50 Kendaraan di Jalan Raya Bulgaria Tewaskan 11 Orang

SOFIA - Sebelas orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di tengah kabut tebal di sebuah jalan raya di Bulgaria tenggara. Negara ini memiliki reputasi sebagai negara dengan jalan raya paling berbahaya di Uni Eropa.

Kecelakaan tersebut melibatkan sekitar 50 mobil dan truk yang melaju dari kedua arah di jalan raya yang menghubungkan ibu kota Sofia dengan kota Burgas di tepi Laut Hitam. Hal ini disampaikan oleh gubernur wilayah, Georgi Chalakov, kepada kantor berita negara BTA pada Selasa, (10/11/2026).

Gambar-gambar di lokasi kejadian, yang terletak di dekat kota Yambol, memperlihatkan mobil dan truk yang terbalik, hancur, serta saling bertumpuk, termasuk kendaraan yang hangus terbakar.

Menteri Dalam Negeri Ivan Demerdzhiev menyatakan bahwa perubahan kondisi cuaca yang tiba-tiba menjadi penyebab utama kecelakaan beruntun tersebut. Jarak pandang menurun drastis dari sekitar 70–80 meter menjadi hanya sekitar 10 meter dalam waktu singkat, demikian dilansir TRT.

Kementerian Kesehatan, yang merevisi pernyataan sebelumnya, mengonfirmasi bahwa sepuluh orang meninggal di lokasi kejadian, sementara satu orang lainnya meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Secara keseluruhan, 51 orang dilarikan ke rumah sakit di kota-kota sekitar, dengan 13 di antaranya mengalami luka kritis.

Hari berkabung nasional

Pemerintah mengerahkan dua pesawat yang dilengkapi dengan brankar dan tim medis, sementara Perdana Menteri Rumen Radev membatalkan agenda kegiatannya untuk Selasa. Pemerintah menetapkan Rabu, (11/11/2026) sebagai hari berkabung nasional, dan Presiden Iliana Iotova menyampaikan belasungkawanya.

Menurut data Komisi Eropa, Bulgaria mencatat 71 kematian akibat kecelakaan lalu lintas per satu juta penduduk pada tahun 2025—angka tertinggi di Uni Eropa.