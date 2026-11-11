Bus Diduga Rem Blong Tabrak 32 Kendaraan, Korban Tembus 57 Orang

SEOUL — Setidaknya 57 orang terluka setelah sebuah bus menabrak lebih dari 30 kendaraan di Korea Selatan pada Rabu, (11/11/2026) pagi, menurut laporan media setempat.

Kecelakaan tersebut terjadi di sebuah titik lalu lintas di kota Seongnam, provinsi Gyeonggi—tepat di sebelah selatan Seoul—pada jam sibuk pagi hari, demikian dilaporkan Kantor Berita Yonhap.

Bus kota yang dikemudikan oleh seorang pria berusia 60-an tahun itu menabrak empat bus lainnya, sebuah truk kargo, dan 27 mobil penumpang, sebelum akhirnya berhenti setelah menghantam pembatas jalan.

Akibat tabrakan tersebut, setidaknya enam orang mengalami luka serius, meskipun tidak ada satu pun korban yang dilaporkan berada dalam kondisi yang mengancam jiwa.

Pengemudi bus mengatakan kepada polisi bahwa rem kendaraannya blong. Ia dinyatakan tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Penyelidikan telah dimulai untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

(Rahman Asmardika)

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