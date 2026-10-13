Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Berpisau Tikam 8 Orang di Supermarket Korsel, 2 Korban Luka Parah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |18:34 WIB
Pria Berpisau Tikam 8 Orang di Supermarket Korsel, 2 Korban Luka Parah
Ilustrasi.
A
A
A

INCHEON - Seorang pria ditangkap setelah menikam beberapa orang di sebuah supermarket di Incheon, Korea Selatan, dalam sebuah insiden penyerangan pisau yang jarang terjadi di negara tersebut. Menurut laporan pihak berwenang, delapan orang terluka dalam serangan yang terjadi pada Selasa (13/10/2026) sore.

Menurut Kantor Polisi Incheon Namdong, tersangka yang berusia 59 tahun itu melancarkan aksinya pada pukul 13.40 waktu setempat di atas eskalator dengan pisau terikat pada kedua tangannya.

Pria tersebut berhasil dilumpuhkan oleh warga di sekitar lokasi yang menggunakan kursi untuk menghalangi jalannya, sebelum akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.

Pihak berwenang saat ini sedang menyelidiki motif tersangka di balik serangan yang terjadi di gerai Homeplus—salah satu jaringan supermarket diskon terbesar di Korea Selatan—tersebut.

Dilansir BBC, delapan korban yang terdiri dari enam wanita dan dua pria telah dilarikan ke rumah sakit. Salah satu korban dilaporkan mengalami henti jantung, sementara korban lainnya menderita luka di bagian punggung dan bahu. Menanggapi kejadian ini, pihak berwenang mendirikan pos layanan medis darurat di lantai satu gedung tersebut.

Berdasarkan laporan setempat, polisi menemukan sepuluh bilah pisau di dalam tas punggung tersangka. Saat beraksi, tersangka juga diketahui mengenakan gelang pemantau elektronik di pergelangan kakinya.

Tersangka diketahui memiliki rekam jejak kriminal dan pernah dihukum atas kasus percobaan pembunuhan terhadap mantan istrinya dengan hukuman penjara selama empat tahun. Bulan lalu, ia juga sempat diamankan polisi karena diduga membawa pisau saat melakukan aksi protes seorang diri di depan sebuah rumah sakit di Incheon terkait pelayanan medis yang diterimanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/298/3247105//kedutaan_besar_korea_selatan_gelar_kompetisi_dessert_korea_indonesia-NLg5_large.jpg
Kedutaan Besar Korea Selatan Gelar Kompetisi Dessert Korea-Indonesia, Jadi Media Mempertemukan 2 Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/18/3245796//ilustrasi-V7AI_large.jpg
Kembali Tegang dengan Korsel, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/340/3244256//viral-kKbF_large.jpg
Heboh! Ayah Kandung Nekat Tusuk Anak hingga Tewas, Begini Duduk Perkaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/18/3243343//ilustrasi-34UL_large.jpg
3 Tentara Korsel Luka-Luka Akibat Ledakan di Zona Demiliterisasi Perbatasan Korut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/65/3239541//farhan-4fOw_large.jpg
Kisah Haru Farhan, Anak Sopir Truk Lulus dari ITB dengan IPK 3,98 dan Dapat Beasiswa S2 ke Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/18/3236538//presiden_korea_selatan_lee_jae_myung-2SfQ_large.jpg
Presiden Korsel Usulkan Negosiasi Damai untuk Akhiri Perang dengan Korut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement